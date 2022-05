VIDEO - Claire Bertrand, bénévole sur le spectacle "Hadrien" à Nîmes attend de nouveaux bénévoles

Claire Bertrand est la présidente de l’association « Les Ministri des Arènes », à Nîmes. Invitée du 8h20 de France Bleu Gard Lozère après le grand spectacle d'Edeis "Hadrien et la Guerre des Pictes" dans les arènes, elle est ce lundi matin encore sur son petit nuage : "C'était magique, mouvementé, à la hauteur de toutes mes attentes". 60 à 80 bénévoles se sont relayés pendant la semaine. "On a la chance de ne pas avoir à apprendre de textes. Mais il faut répéter, savoir quand on entre, quand on sort, ce qu'on a à faire sur la piste. Mais on se régale". Claire Bertrand espère convaincre de nouveaux bénévoles de grossir les rangs.

"Pari réussi. Le regard des bénévoles ! Ils ont autant d'étoiles dans les yeux que moi quand j'ai commencé" Claire Bertrand, sur France Bleu Gard Lozère

L'association recherche maintenant de nouveaux bénévoles pour les prochains spectacles cet été. Les metteurs en scène travaillent dessus, les répétitions débutent dès le mois de juin. "On va vite réapprendre à avoir trois journées en une seule !". L'association espère atteindre 150 bénévoles pour les rendez-vous du mois d'août.

Contact

Si vous voulez participer, l'adresse mail : lesministridesarenes@gmail.com

Vous pouvez aussi contacter la page Instagram de l'association, ou la page Facebook.