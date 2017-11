VIDEO - Comment Charlotte Gainsbourg s'est inspirée de son père pour son prochain film

L'actrice est à l'affiche du film "La promesse de l'aube" qui sortira le 20 décembre au cinéma. Sur le plateau de France Bleu Périgord elle s'est confiée sur la façon dont elle avait choisi d'incarner son personnage.

Le 20 décembre prochain, "La promesse de l'aube" le long-métrage d'Eric Barbier inspiré du livre du même nom de Romain Gary sortira au cinéma. Le film a ouvert le 26e festival du film de Sarlat ce mardi 14 novembre. Il a été projeté en présence de son réalisateur et des acteurs principaux, Charlotte Gainsbourg et Pierre Niney.

La comédienne et chanteuse y incarne Nina, la mère possessive, extravagante et ambitieuse de l'écrivain Romain Gary. Sur le plateau de France Bleu Périgord, elle a expliqué qu'il s'agissait d'un rôle de composition. "Je ne me suis pas inspiré de ma mère mais beaucoup de ma grand-mère et aussi de mon père pour le fumage de fausse clope. J'ai eu un plaisir énorme. Je suis une ancienne fumeuse et la gestuelle qui allait avec était quelque chose de très intime pour moi," a confié l'artiste. Dans ce film, Nina vieillit et Charlotte Gainsbourg avec. "Je suis allée vers une Nina vieillissante qui avait la tronche de mon père !," s'amuse la chanteuse. "Je sens que je vieillir comme ça."

Le public de Sarlat a réservé un accueil particulièrement chaleureux à ce film à grand budget tourné en France mais aussi au Maroc et en Italie.