[VIDEO] Comment devenir un véritable gladiateur ?

Et si vous deveniez gladiateur ? L'école de Saintes organisait ce week-end des démonstrations et des initiations au combat, le public a pu participer à des entraînements et apprendre le maniement de la dague et du bouclier.

Saintes, France

A Saintes une dizaine de passionnés fréquente tous les mois l'école de gladiature crée en septembre 2018 par la société Acta, spécialiste des spectacles de combats historiques. Lors des stages mensuels ils apprennent le maniement de la dague (un petit poignard, ici en bois pour l'exercice) et du bouclier. Ils ont initié le public, ce week-end, encadrés par les professionnels d'Acta au gymnase du Grand Coudray.

Avant le combat, il faut apprendre les consignes... en latin !

Après un petit échauffement physique, Cyril l'entraineur demande aux participants de se faire face, sur deux lignes. Les premiers exercices peuvent commencer : unus, douo, custodia ! Des consignes en latin, que Cyril explique. "Unus et douo, signifie un et deux et correspondent à des gestes avec la dague. Quand je leur dit custodia, je leur demande de se mettre en garde".

Rapidement, les participants s'exercent avec une dague et un bouclier

Les deux mouvements "unus" et "duo" sont simples : il faut poser la dague sur l'épaule droite de son adversaire, et tailler ou alors contourner le bouclier par la gauche pour aller tailler le coté. Démonstration et explications avec Cyril

On se prend au jeu très vite - Bastien, gladiateur d'un jour

Baptiste est l'un des participants les plus agés mais pas le moins enthousiaste : "_on est bien dans l'univers des gladiateurs_, il y a tout le vocabulaire et l'équipement ; ça allie l'histoire, l'activité physique. On se prend très vite au jeu". Comme les autres il enchaîne sans trop de difficulté les déplacements. "C'est assez ludique, j'apprécie beaucoup". Baptiste ne boudait pas son plaisir en fin de journée devant les démonstrations des gladiateurs professionnels. Il confie qu'il se verrait bien participer à un stage à la prochaine rentrée en septembre : "je suis partant, il n'y a pas de problème". Contrat remplit pour les gladiateurs de l'école saintaise et les professionnels d'Acta qui organisaient l'opération pour recruter, et promouvoir leur activité.