VIDEO - Comment faire une belle crêpe sur votre bilig

Bretagne, France

C'est bien connu, un breton, ça nait un rozell à la main. Pourtant, on n'est pas tous des as de la bilig ! Heureusement, Alban Colin de la crêperie An Dol Breizh à Audierne, meilleur crêpier de Bretagne en 2016, nous a livré ses astuces pour ne plus rater les galettes.

Une plaque bien propre et des petits gestes

Première astuce : bien nettoyer la plaque de la bilig, si possible avec un tampon spécial. Ça permet aussi de graisser légèrement la plaque. Ensuite, on pose la pâte, d'un seul coup, à "moins le quart". On étale en faisant des petits gestes, en ramenant la pâte de l'extérieur vers l'intérieur et en terminant par une petite virgule.

Évitez de faire des rustines en rajoutant de la pâte

Autre point important : évitez les rustines ! ça rend la crêpe plus épaisse, et elle est plus difficile à étaler. Et si la crêpe est très fine, ce n'est pas nécessaire de la retourner, elle cuira d'un seul côté.

Vous avez tout retenu ? À vos biligs !