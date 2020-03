VIDÉO - Confiné, un batteur de Beaumont-lès-Valence crée un morceau de musique collaboratif

Le confinement pour lutter contre le coronavirus donne aussi naissance à de jolis projets. Le batteur professionnel drômois Pierre-Étienne Michelin - qui joue notamment pour Michael Jones mais qui a aussi joué pour Jenifer, Amel Bent ou Shy'M - vient de créer un morceau de musique collaboratif.

Il a lancé un appel aux musiciens de la France entière il y a quelques jours et le premier morceau, intitulé "Le clan des confinés", est sorti ce dimanche.

Tout a commencé mercredi dernier. Pierre-Étienne Michelin tournait en rond dans son studio de Beaumont-lès-Valence quand il a décidé de poster cette base instrumentale sur ses réseaux sociaux :

Et le batteur a alors demandé aux internautes de s'approprier cette ritournelle, "de jouer, de chanter de rapper, de faire un peu ce qu'ils veulent, explique Pierre-Étienne Michelin. Après, j'ai récolté les vidéos, j'en ai extrait le son, j'ai mis le tout ensemble... Et ça a donné une chanson !"

Les musiciens confinés rassemblés par Pierre-Etienne Michelin. - Capture d'écran YouTube

Une quarantaine de musiciens de la France entière, autant des professionnels que des amateurs, se sont prêtés à l'exercice. "C'était hyper excitant de recevoir toutes ces vidéos et, à chaque fois que je les ouvrais, de découvrir ce que ça avait inspiré aux gens. Et plusieurs fois j'ai eu la petite larme !"

"Ça nous fait du bien de jouer ensemble. Et je considère que nous, les artistes, les créatifs, c'est notre boulot dans cette période de faire du bien à ceux qui bossent et qui ne peuvent pas se confiner", poursuit-il. Le deuxième morceau de ce qui s'appelle désormais le "Collectif confiné" est déjà en préparation. Et si vous avez la fibre musicale, il est possible de participer aux prochaines chansons. Les instructions sont à retrouver sur la page Facebook du "Collectif confiné".