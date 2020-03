VIDÉO - Confinement en Dordogne : relevez le défi sportif de l'école du club de rugby de Sarlat

Vous avez un ballon, une bouteille et un peu d'espace dans votre maison, appartement ou jardin ? Alors vous êtes suffisamment équipés pour relever le défi du club athlétique Sarladais Périgord Noir, le "Bottle Challenge".

L'école du club de rugby de Sarlat a publié une vidéo vendredi 20 mars sur sa page Facebook à l'intention de toutes les personnes confinées à cause de l'épidémie de coronavirus : "En cette période difficile pour tous et pour nous détendre un peu, l'école de rugby vous lance un défi « Bottle Challenge ». Nous offrons un ballon à la vidéo qui sera plébiscitée et obtiendra le plus de « like ». Merci de publier vos vidéos en commentaires de cette publication. Alors à vos bouteilles et à vos vidéos."

Alors, prêts ? Si vous y arrivez, vous serez peut-être l'heureux gagnant d'un ballon de rugby !