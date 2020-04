VIDEO - Confinement en Dordogne : Tibz chante avec un célèbre Inconnu

Le chanteur périgourdin a invité Didier Bourdon ce samedi soir pour une reprise au coucher du soleil de "Vice et versa", l'une des chansons les plus connues des humoristes des Inconnus.

C'est un rendez-vous à ne pas manquer en Dordogne depuis le début du confinement, le chanteur du Bugue publie tous les deux jours sur son compte Instagram, une reprise "au coucher du soleil". Pour la 16e édition, Tibz a invité un célèbre Inconnu, l'humoriste et acteur Didier Bourdon. Ensemble, ils ont chanté "Vice et versa", l'une des chansons les plus célèbres du trio des Inconnus.

Sur la vidéo, on découvre un Tibz déguisé en hommage au clip des humoristes que vous pouvez revoir ci-dessous :

Des chansons "au coucher du soleil" tous les deux jours

Depuis le début confinement, Tibz a repris des chansons de Ben Mazué, d'Hoshi. ou encore de Matthieu Chedid Il a chanté notamment avec Thomas Dutronc, Jérémy Frérot, avec Claudio Capéo, Sylvain de Boulevard des Airs, mais aussi avec sa famille, ses frères, sa mère, et sa petite nièce.