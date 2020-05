VIDÉO - Confinement : plus de 150 contributions pour un "grand orchestre virtuel" à Saint-Etienne-du-Rouvray

Les élèves du conservatoire de musique et de danse de Saint-Etienne-du-Rouvray près de Rouen ont formé un "grand orchestre virtuel" pendant le confinement. La vidéo d'une de leurs interprétations a été publiée ce lundi 25 mai 2020.

Les élèves du conservatoire de musique et de danse de Saint-Étienne-du-Rouvray (Seine-Maritime) ont participé à un "grand orchestre virtuel" pendant le confinement. Ils ont interprété, instruments et voix, la chanson _Sunny Afternoon_du groupe britannique The Kinks.

La vidéo a été publiée ce lundi 25 mai 2020 après plusieurs heures de montage pour le professeur du conservatoire à l'origine du projet. Luc Gosselin a reçu 150 contributions d'élèves pour ce "concert".