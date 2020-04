VIDEO : Confinés, les chanteurs d'un chœur basque chantent une version d'"Hallelujah" contre le coronavirus

"Orfeón Donostiarra - Donostiako Orfeioa" est considéré comme faisant partie des meilleurs chœurs au monde. Créé en 1897 à Saint-Sébastien (Donostia) en Gipuzkoa, il a acquis une renommée internationale en obtenant de nombreux prix.

Comme tous les artistes et musiciens, ses membres aussi ont vu toutes leurs dates de concert annulées ou reportées. Les répétitions sont compliquées. Mais une quarantaine d'entre eux ont décidé d'unir leurs voix via Internet. Chacun chez soi, ils ont interprété cet hymne universel pour nous redonner du baume au cœur (et au chœur !). Une magnifique interprétation qu'ils ont dédiée à toutes les victimes du coronavirus ainsi qu'à celles et ceux qui se battent tous les jours pour faire face à l'épidémie.

¡La música nos volverá a reunir! Musikak elkartuko gaitu ! (La musique nous réunira) écrivent-ils. A découvrir ici :