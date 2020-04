VIDÉO - Confinés, les musiciens du bagad de Vannes jouent à distance

Ils sont confinés mais toujours déterminés à faire résonner leur musique en Bretagne et au-delà. Malgré la mise en place des mesures du confinement, les musiciens du bagad de Vannes continuent de répéter leurs morceaux, nouveaux et anciens, depuis chez eux.

Ce dimanche 12 avril, le groupe a mis en ligne le clip vidéo d'un nouveau morceau baptisé "Bac'hadur" (chacun chez soi) . On y voit les musiciens jouer de leur instrument respectif. Les différentes séquences ont été assemblées pour former un ensemble et le résultat est saisissant.

"Comme la grande majorité de nos concitoyens, les musiciens de l'association du bagad de Vannes - Melinerion sont confinés seuls chez eux, pour le bien commun. Mais comme tout musicien habitué au collectif, l’envie de (re)jouer ensemble est chaque jour de plus en plus forte. Comme de nombreux artistes à travers le pays, une petite idée a germé et nous avons voulu mettre à profit le temps supplémentaire que nous avions pour composer, arranger, répéter et interpréter un morceau inédit. Merci aux musiciens et musiciennes !" est-il écrit sur la page Facebook du bagad.