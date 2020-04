VIDEO - Coronavirus : L'Orchestre philharmonique de Marseille joue "Corona-Wars" pour ceux qui se battent

A leur tour les musiciens de l'Orchestre philharmonique de Marseille ont décidé d'apporter leur soutien en pleine épidémie de COVID-19, un soutien à "ceux qui se battent", autrement dit le personnel soignant, ceux qui travaillent mais aussi les patients. Et pour symboliser ce combat ils ont repris le générique de la saga Star Wars et transformé le titre en "Corona-Wars".

"Que la force soit avec vous"

Sur les images on voit donc les musiciens confinés, jouer et un texte déroulant s'affiche (comme le générique d'un film) pour rendre hommage "à ceux qui se battent" et "ceux qui agissent dans l'ombre". Ils affichent également une pensée au public qui aujourd'hui ne peut plus aller les applaudir : "Notre public nous manque, nous espérons le retrouver au plus vite et en bonne santé. Restez chez vous et… que la force soit avec vous !". Une dernière petite phrase clin d'oeil à la saga Star Wars.