VIDEO - Coronavirus : une banda dacquoise confinée enregistre un morceau chacun chez soi

Attention, nous avons fait un raccourci. La Txarang’amigos n'est pas une banda. Il ne sont pas assez nombreux. Il faut dire "groupe de rue", nous a précisé la présidente de groupe Audrey Duvignacq.

D’habitude, ils animent les différentes fêtes landaises, dont, bien sûr, la feria de Dax. Ce groupe de rue de 11 potes landais, qui pour la plupart se sont rencontrés au conservatoire de musique de Dax, est, comme tout le monde, confiné. Mais cela ne les a pas empêchés de jouer ensemble. Ils ont enregistré un morceau de leur répertoire, chacun chez eux, et ça donne une vidéo sympa qui a déjà donné le sourire à plusieurs milliers de personnes.

Pour faire cette vidéo, les musiciens ont tous joué chez eux leur partition en se filmant. C'est la trompettiste Julie Varlet qui a lancé l'idée. Elle est confinée avec son frère Maxime, lui aussi musicien du groupe.

Techniquement, le batteur du groupe, Mathieu, a enregistré la partie rythmique, puis a envoyer la vidéo aux autres qui ont tous, chacun leur tour, enregistré leur partition. Une fois tous les instruments enregistrés, Julie Varlet, la trompettiste, a synchronisé les images et monté cette vidéo.

"On est très content, on pensait pas que ça aller prendre autant d'ampleur", s'enthousiasme la présidente de la Txarang’amigos. La vidéo a déjà été vue ce lundi plus de 5000 fois. "Tant qu'à faire, si on peut faire passer un peu de bonne humeur dans cette période assez compliquée, je pense que cela ne peut pas faire de mal."

Et sur la vidéo, la seule à ne pas jouer d'un instrument, c'est la présidente Audrey Duvignacq : "Ce qui s'est passé, c'est que je suis confinée sans mon saxophone ... ". Du coup, la saxophoniste réalise une pâte à crêpe sur la vidéo.