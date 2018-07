Metz, France

Ils sont de retour pour l'ouverture de Metz plage. Les transats, terrains de beach-volley, de badminton, de basketball, mais aussi les vastes étendues de sable autour du plan d'eau de Metz. Jusqu'au 15 août, les Mosellans de tous âges pourront profiter du soleil en se reposant ou en pratiquant le sport de leur choix.

Du sport, mais pas que

Bien sûr, les incontournables de l'été ont répondu présent à Metz plage. Que ce soit football ou volley sur sable, badminton ou basketball, les amateurs de sport peuvent s'en donner à cœur joie. Mais d'autres disciplines parviennent à se faire leur place, que ce soit jeu d'échecs, cours de fitness ou même Mölkky, un jeu finlandais (démonstration dans la vidéo ci-dessous). Pour ce dernier le principe est simple : on marque autant de points que de quilles tombées, sauf si une seule est touchée, dans ce cas, le joueur regarde le chiffre inscrit sur la quille en question et obtient ce score.

Les vacances, comme si on y était

Du côté des touristes, on prend du plaisir. Lucile n'a pas pu partir en vacances mais profite de son été tout autant. "On a les pieds dans le sable, sur des transats et on profite d'une brise fraîche, c'est agréable", explique-t-elle. Metz va peut-être même étendre sa renommée. Eva est venue de Montpellier et pour elle, les plages messines sont quasiment identiques à ce qu'elle connaît chez elle, mis à part l'absence de la mer...