VIDEO - En cuisine au Salon International de l'Agriculture avec les produits de Nouvelle-Aquitaine

Du 25 février au 1er mars, France Bleu est en direct du Salon International de l'Agriculture à Paris. De 10h à 11h "on cuisine ensemble" les produits de Nouvelle-Aquitaine avec Marie-Corine Cailleteau et le chef Frédéric Coiffé.

Nouvelle-Aquitaine, France

Du lundi 25 février au vendredi 1er mars, France Bleu installe ses micros mais surtout sa cuisine sur le stand de Nouvelle-Aquitaine au Salon International de l'Agriculture, porte de Versailles à Paris. De 10h à 11h Marie-Corine Cailleteau vous présente l'émission "On cuisine ensemble" depuis la plus grande ferme de France. Rencontre avec les producteurs et éleveurs de la région de Nouvelle-Aquitaine mais aussi cuisine en compagnie du chef Frédéric Coiffé qui durant toute l'heure passe derrière les fourneaux pour vous livrer ses recettes avec les produits du jour. Des jeux également pour les auditeurs avec le Quizz'In, 3 questions de rapidité sur les produits de Nouvelle-Aquitaine, pour remporter tablier et livres de cuisine.

en savoir plus Gagnez votre tablier de cuisine et votre livre de recettes à l'occasion du Salon de l'agriculture

Les produits en cuisine

Chaque jour 2 produits de Nouvelle -Aquitaine sont plus particulièrement en vedette grâce aux recettes proposées par le chef Frédéric Coiffé en collaboration avec l'Agence de l'Alimentation Nouvelle-Aquitaine.

L'agneau de Poitou-Charentes et le Cabécou du Périgord, lundi 25 février

Le poulet des Landes et l'Ossau-Iraty, mardi 26 février

La limousine et le pomme du limousin, mercredi 27 février

La lamproie et la parthenaise, jeudi 28 février

La blonde d'Aquitaine et le piment, vendredi 1er mars

L'ensemble de ces recettes est à suivre en vidéo sur cette page avec les conseils et astuces de notre chef

Ces émissions en direct du Salon de l'agriculture sont à suivre sur France Bleu Béarn, France Bleu Creuse, France Bleu Gascogne, France Bleu Gironde, France Bleu La Rochelle, France Bleu Périgord, et France Bleu Poitou de 10h à 11h du 25 février au 1er mars.