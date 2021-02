VIDÉO - Séparation des Daft Punk : des morceaux cultes, retour sur 28 ans de carrière

Le groupe Daft Punk a annoncé lundi la fin de sa carrière dans une vidéo baptisée Epilogue. Extraite de leur film Electroma, sorti en 2006, la séquence vidéo longue de près de huit minutes, ne laisse pas de place au doute dès lors que l'on voit les deux personnages casqués exploser, puis un écran noir apparaît : "1993-2021".

Le duo aura su exploiter des filons : la rareté, le mystère, l'anonymat, une stratégie artistique et marketing assumée pour contrer le star system, faire passer la musique avant l'artiste. Au cours de ses vingt-années d'existence, on n'aura presque jamais vu les visages de Thomas Bangalter et Guy-Manuel de Homem-Christo. Retour sur les succès qui leur auront apportés une notoriété et une reconnaissance internationale.

1997 - Da Funk

1997 - Around The World

1997 - Burnin

1997 - Revolution 909

2001 - One More Time

2001 - Aerodynamic

2001 - Digital Love

2001 - Harder, Better, Faster, Stronger

2005 - Robot Rock

2005 - Technologic

2013 - Get Lucky

2013 - Lose Yourself to Dance