C'est un métier que beaucoup de relieurs eux-mêmes pensaient dépassé avec l'arrivée du numérique et de la digitalisation. Mais il retrouve de sa superbe depuis plusieurs années. Ancien ingénieur en risque industriel, Didier Marchal s'est lancé dans la reliure et la restauration de livres anciens au début des années 2010. Après une formation de plusieurs années, il a ouvert son atelier en 2014 à Illkirch. Atelier qu'il fait découvrir dans le cadre des journées européennes des métiers d'art.

ⓘ Publicité

Plusieurs mois d'attente pour restaurer un livre

Il s'y est aventuré pour une raison simple : passionné lui-même de livres anciens, il rêvait de leur donner une seconde jeunesse, mais ne savait pas vraiment comment s'y prendre. Il s'est alors formé, en CAP Arts et reliures avant de transformer sa maison en atelier.

loading

"Je me suis lancé à une époque où beaucoup d'ateliers de relieurs fermaient. Les anciens me disant 'te lance surtout pas là-dedans, avec le numérique les clients se détourent des livres anciens'. Or c'est tout l'inverse qui se produit. L'atelier ne désemplit pas", sourit Didier Marchal devant son impressionnante collection de fer à dorer - une des plus grandes de France, acquise notamment en récupérant les outils d'anciens confrères.

Anaëlle est l'une des deux salariées travaillant dans l'atelier-école de Didier Marchal © Radio France - Jules Hauss

Dans sa maison, deux salariées et plusieurs apprentis, ses "petits lutins", travaillent avec lui sur des cartes, des magazines d'époque. Depuis les confinements, les demandes sont de plus en plus nombreuses : "je dois même refuser du monde" concède Didier Marchal.

En plus d'une impressionnante collection de livres et de fers, Didier Marchal possède plusieurs machines d'époque comme cette presse © Radio France - Jules Hauss

Ça tombe bien, puisque les dépôts de livres sont de plus en plus fréquents, eux aussi,. "J'en ai partout dans la maison", se réjouit Didier Marchal, qui regrette de ne pas avoir le temps de tous les découvrir. Les types ouvrages les plus déposés ? "Les vieux livres de cuisine, avec les secrets de grand-mère à l'intérieur et les bibles, qui passent de génération et génération."

Il existe une dizaine d'ateliers comme le sien en Alsace, accueillant des clients venus de toute la France, d'Allemagne et de Suisse. L'une de ses anciennes apprenties a même repris un atelier historique de Mulhouse, pour éviter qu'il ne ferme.