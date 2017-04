VIDEO Dans la caravane école du cirque Gruss

Le cirque Gruss continue sa tournée dans notre région. Autour du chapiteau, c'est presque un petit village qui s'organise pour les 130 artistes et salariés avec même une caravane transformée en école avec une instit de l'éducation nationale, la seule de France dans un cirque.

Comme toutes les caravanes du cirque, celle de l'école est rouge et blanche avec en lettre dorée les noms et prénoms de la célèbre fondatrice Arlette Gruss, mais il y a en plus sur les hublots fenêtres des dessins d'indiens dessinés par les enfants, et juste devant 2 petits vélos accrochés. Mais à l'intérieur pas de doute c'est bien une école. A l'entrée des casiers pour chaque enfants.

La caravane école © Radio France - Rafaela Biry-Vicente

Une classe unique de la maternelle au CM2 pour des enfants de 6 nationalités

Et juste derrière, une vraie classe, avec tableau, cartes, feutres, mais aussi poupées et peluches pour les maternelles, car ici il y a une douzaine d'enfants de la maternelle au CM2 et même un 6° qui suit des cours par correspondance mais qui vient se faire épauler par Florence l'instit, la seule de l'éducation nationale à intervenir dans un cirque toute l'année. Un sacré challenge pour la jeune femme qui doit gérer aussi 6 langues, Moldave, Colombien, Italien, Espagnol, Ukrainien et Français.

Laurence Lefler l'enseignante de la caravane école Partager le son sur : Copier

Des cours de récré qui changent en fonction des escales du champ à la plage

Florence suit les programmes de l'éducation nationale et grâce au tour de France du cirque, les enfants apprennent des tas de chose sur les différentes villes, leurs monuments, leurs coutumes, ils découvrent aussi plein de paysages. Pour les récrés, les cours changent au fil des escales d'un terrain avec de l'herbe à Valenciennes à la plage à la Rochelle. Des enfants qui sont beaucoup plus autonomes que la normale selon l'instit du fait de la classe unique mais aussi parce qu'ici chacun s'entraide, le grand donne un coup de pouce au petit, etc, comme dans une grande famille.

Pour ces enfants pas de cantine comme de nombreux gamins, mais les bons petits plats de maman et papa, et puis au retour de l'école à pied évidemment, un petit tour parfois dans la ménagerie du cirque pour ces enfants de clown, acrobates ou dresseurs de chevaux ou d'éléphants. Le soir certains apparaissent même dans le nouveau spectacle du cirque comme Alexis et Eros Gruss.

Le reportage de Rafaela Biry-Vicente Partager le son sur : Copier

A chaque départ en revanche c'est branle bas de combat dans l'école car les enfants doivent tout ranger la caravane, tous les manuels feutres et cahiers doivent être enfermés dans des placards, les chaises et tables poussés d'un côté pour que le périple sans passe sans embûche.