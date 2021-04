VIDÉO : dans la Loire, la tyrolienne de la Via Ferrata à Planfoy est à nouveau accessible

Avis aux amateurs de nature et de sensation forte : la tyrolienne de Planfoy dans la Loire est à nouveau accessible. Attention à bien respecter la limite des 10 km et à amener son propre équipement, les sites de location étant fermés en raison du Covid.

Voilà une idée sortie de plus qui devrait ravir les enfants comme leurs parents dans la Loire ! La tyrolienne de Planfoy, au-dessus du Gouffre d'enfer, vient de rouvrir au public. Son câble a été remplacé.

Tous les ans, 10.000 passages sont enregistrés sur chacune des deux Via Ferratas, l'une pour enfant et l'autre pour adulte. Les deux parcours sont en accès libre et gratuit. Mais il faut être équipé : les sites de location sont actuellement fermés à cause du Covid. Le comité territorial FFME de la Loire donne également d'autres conseils pour utiliser la tyrolienne en toute sécurité :