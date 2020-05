Dans le quartier Ségur à Paris, la cantatrice du balcon descend chanter dans la rue

"On n'a pas envie d'arrêter de s'envoler tous les soirs". Parmi la trentaine de voisins assis sur un bord du trottoir, Villa de Saxe (VIIe arrondissement), dimanche soir, Reine est l'une des premières à être tombée sous le charme de Natasha, qu'elle ne connaissait pas avant ce jour de mars où elle s'est élancée sur son balcon. "Quand je l'écoutais chanter, je regardais le ciel et je me disais : "Bientôt ! Bientôt on va sortir, il faut patienter", explique celle qui, depuis, fait partie du groupe de soutien composé de gens du quartier. Sur l'application What'sApp, ils discutent tous les jours des représentations de la mère de famille qui n'est pas chanteuse professionnelle, mais qui rêvait, petite, de le devenir, avant de prendre un tout autre chemin.

"Elle continue à nous donner"

Sa grâce, sa culture générale, sa générosité. Les voisins ne tarissent pas d'éloges sur Natasha. "Maintenant qu'on a repris nos activités, venir tous les soirs, c'est vrai que ça fait beaucoup, mais je ne lâcherai pas, je pense que pour Natasha c'est quelque chose qui la fait tenir debout, on peut lui rendre ce qu'elle nous a donné, et puis, elle continue à nous donner !" affirme Joëlle, qui a découvert la cantatrice en passant promener son chien pendant le confinement.

Certains écoutent les yeux fermés, d'autres ont des frissons. Des enfants sont aussi là, silencieux, les yeux rivés sur Natasha quand elle chante. "Auparavant, je n'étais jamais allé à l'opéra, donc là, j'ai découvert Carmen, La vie en rose, ça me fait plaisir", raconte Raphaël, 7 ans. "Ils me portent", explique Natasha, la chanteuse, touchée par la mobilisation de ses voisins. Ils ont lancé une cagnotte en ligne afin de lui louer une salle de concert, pour une dernière représentation, avant la fin d'"une bulle de bonheur" quotidienne.