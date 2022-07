VIDÉO - Dans les coulisses des préparatifs du feu d'artifices à Évron

De nombreux feux d'artifices sont organisés en Mayenne pour les festivités du 14 juillet. Cette année, des précautions supplémentaires ont été prises à cause des températures élevées et de la sécheresse. À Évron, une citerne à eau et des extincteurs ont par exemple été installés sur le terrain.

C'est la tradition du 14 juillet : de nombreux feux d'artifice sont organisés partout en Mayenne. Certains sont tirés dès le 13 juillet, comme à Évron, sur l'air de jeu de la Grande Valaisière. Chaque spectacle pyrotechnique est préparé minutieusement. Mais cette année, il a fallu prendre des précautions supplémentaires à cause des températures élevées et la sécheresse. L'entreprise Plein Ciel, basée à Évron, a mis en place des mesures spécifiques pour éviter tout risque d'embrasement avec les artifices. On vous emmène dans les coulisses de ces préparatifs grâce à cette vidéo.

Citerne à eau et extincteurs

À Évron, le feu d'artifice a été installé sur une partie du terrain où l'herbe était verte. Aucun artifice n'a été disposé près de la haie qui entoure le terrain. Une citerne d'une tonne d'eau a également été installé sur le terrain par la mairie, ainsi que des extincteurs.