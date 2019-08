VIDÉO - De la sculpture de bas-relief au pôle nature de Crazannes

Crazannes, France

Ce week-end, c'était "Rencontre avec les pierreux" à l'ancienne carrière de pierres de Crazannes à côté de Saintes en Charente-Maritime. Pendant deux jours, les visiteurs ont pu rencontrer des sculpteurs et découvrir les différents métiers de la pierre (cariste, tailleur de pierre, sculpteur...) mais aussi s'initier à la sculpture de bas-reliefs. Ouvert en 1997, le pôle nature de Crazannes est un musée et un espace naturel protégé avec des animateurs pour échanger et découvrir l'histoire de la carrière. En plus des visites, il y a donc des ateliers d'initiation à la sculpture.

Nathalie voulait découvrir la sculpture et apprendre des techniques. © Radio France - Thibault Lecoq

Chaque atelier dure une heure. Les apprentis sculpteurs sont entre les mains expertes d'Héloïse et Pedro. Tous les deux sont des sculpteurs confirmés. Héloïse commence par présenter les outils qui vont être utilisés : massette portugaise, ciseaux à bois, lunettes de protection et petit balai pour enlever la poussière.

Les outils : massette portugaise, ciseaux à bois, modèle, crayon papier et le balai. © Radio France - Thibault Lecoq

Héloïse explique ensuite les différentes étapes. D'abord tracer, au crayon papier, sur la pierre la forme que l'on veut mettre en relief. Pour le reportage, j'ai choisi un champignon. Ensuite, grâce au ciseau à bois le plus fin, creuser la pierre en suivant le trait de crayon. Il faut ensuite s'occuper des arêtes de la pierre, en la cassant délicatement. Enfin, il faut enlever toute la pierre pour bien faire apparaître le relief. Pour les finitions, on utilise un clou pour creuser finement des petits détails. Un coup de brosse sur la pierre plongée dans un seau d'eau et c'est fini.

Mon résultat : un magnifique Goomba, un champignon méchant dans le monde du jeu-vidéo Mario. © Radio France - Thibault lecoq

Les ateliers ont lieu tous les mercredis après-midi et vendredi matin. Chaque année, le pôle accueil entre 30 et 34 000 visiteurs surtout des gens du département. Stéphane Majeau, le responsable du site, estime pouvoir se développer, notamment en renforçant le lien avec des sculpteurs.