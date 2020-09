VIDÉO - De Lascaux I à Lascaux IV : 80 ans d'histoire

À l'occasion des 80 ans de la découverte de Lascaux, France Bleu Périgord revient en archives sur l'histoire de(s) Lascaux, de la grotte originelle au centre international d'art pariétal.

Le 12 septembre 1940, quatre adolescents pénètrent dans la grotte de Lascaux pour la première fois depuis des milliers d'années. En 1948, la grotte est ouverte au public, des visiteurs qui s'y presse nombreux, trop nombreux, jusqu'en 1963. La présence humaine a dégradé les peintures et menace leur pérennité : maladie verte, puis maladie blanche. Le ministre de la culture, André Malraux, décide de fermer la grotte.

Dix ans plus tard, les travaux débutent à 200 mètres de là, pour construire le premier fac-similé, qui reprend 90% des oeuvres. Lascaux II ouvre en 1983. En 2008, nouvelle reproduction, intitulée "Lascaux révélée". La nef et le puits y sont représentés. Lascaux III, l'exposition itinérante, voyage de Chine au Japon, en passant par les Etats-Unis et l'Autriche. En 2016, le Centre International d'art pariétal est inauguré par François Hollande. On l'appelle aussi Lascaux IV.