Vidéo de McFly et Carlito : un groupe de metal nantais joue devant Emmanuel Macron

Le duo de Youtubeurs McFly et Carlito dévoile ce dimanche 23 mai sa nouvelle vidéo avec Emmanuel Macron, "concours d'anecdotes VS le Président de la République". Et c'est le groupe de heavy metal nantais Ultra Vomit qui conclue l'épisode en musique.