VIDEOS - De nouveaux mappings à Metz cet été pour le festival Constellations

Le festival Constellations fait son retour à Metz à partir du 25 juin. Au programme : des parcours artistiques et numériques à travers la ville autour du thème de "l'eau dans l'espace" et de nouveaux mappings sur la cathédrale et l'église Saint-Clément.

Constellations et son cosmonaute seront de retour à Metz cet été pour une 4e édition officiellement présentée ce mardi.

Le festival des arts numériques aura pour thème cette année "l’eau dans l’espace" avec 73 jours d'animations, de créations originales, d'expositions et de concerts. Le public pourra les découvrir à travers trois parcours de jour et un parcours de nuit.

Nouveaux mappings

Particulièrement attendu par le grand public, le mapping sur la Cathédrale Saint Etienne de Metz sera bien-sûr au programme, avec la création Morphosis 2, renouvelé de moitié par rapport à l'été dernier.

Autre grande nouveauté, toujours en projection sons et lumières : un grand concours avec 10 artistes français et étrangers invités à réaliser des mappings vidéos sur la façade de l'église Saint-Clément. Ils seront projetés tout l’été et les spectateurs pourront désigner leur œuvre préférée depuis l’application mobile Constellations de Metz.

Constellations (en partenariat avec France Bleu Lorraine) s'étendra du 25 juin au 5 septembre 2020.

Le festival revendiquait en 2019 une fréquentation de 1 400 000 de visiteurs, et plus de 6,4 millions d’euros de retombées économiques et touristiques.