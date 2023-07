VIDÉO : découverte du steet-workout à Belfort avec Vick Achoub, danseur-acrobate

Deux barrières, un peu de soleil et de musique. Vick Achoub n'a pas besoin de plus pour attaquer sa séance. Le danseur-acrobate s'élève dans les airs, torse nu, se tient comme un drapeau à la force de ses bras. "Ma salle de sport, c'est la rue", plaisante-t-il.

Partager sa passion au grand jour

Les passants s'arrêtent, regardent, et parfois discutent un peu. "Une personne qui n'arrivait pas trop à marcher, en me voyant faire des figures acrobatiques m'a dit «c'est comme si j'arrivais à remarcher avec vous»", explique Vick. Après un passage dans l'émission La France a un incroyable talent en 2018, il découvre la danse et se produit maintenant sur scène. "C'est beau de transmettre de la joie et de l'émotion à travers ma passion".

Passion qui est aujourd'hui le deuxième métier de ce cuisinier de formation. Avec son association Barfuzion , Vick souhaite désormais créer des parcs d'entrainement dans tout le Grand Est, comme celui installé en 2016 à l'étang des Forges de Belfort.