VIDEO - Découvrez Alma, la candidate de la France à l'Eurovision 2017

C'est la chanteuse Alma, 28 ans et originaire de Lyon, qui représentera la France au prochain concours de l'Eurovision, le 13 mai prochain. La chanteuse présentera son titre "Requiem".

"Je suis très honorée d'avoir été choisie pour représenter la France à l'Eurovision. Et j'espère pouvoir compter sur le soutien du public afin de porter haut les couleurs de la France avec la chanson Requiem", déclare Alma dans un communiqué de la chaîne France 2. Son titre a été écrit et composé par Nazim Khaled, qui écrit aussi pour Amir, le représentant de la France l'an dernier. La chanteuse de 28 ans a été sélectionnée par le comité artistique de l'Eurovision et France 2.