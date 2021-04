VIDEO - Découvrez "Baga biga boga", la chanson d'Herri Urrats 2021

La grande fête de soutien aux ikastola a présenté ce vendredi la chanson et le clip de l'édition 2021, "Baga Biga Boga", composée et interprétée par le groupe de reggae souletin Xiberoots.

Pour la deuxième année consécutive en 35 ans, Herri Urrats ne pourra pas se tenir autour du lac de Saint-Pée-sur-Nivelle le 9 mai prochain, du moins dans ses conditions habituelles. Si les organisateurs doivent encore préciser la formule retenue, il paraît peu problable, en raison de la situation sanitaire actuelle, que le site puisse accueillir un quelconque rassemblement.

Boga, référence aux courses de trainières

Pour autant, pas question de casser la dynamique. Une campagne de dons baptisée BOGA (Voguons!) a été lancée pour pallier le manque à gagner des deux éditions précédentes, et financer la construction d'un cinquième collège. Et ce vendredi, les organisateurs ont dévoilé "Baga biga boga", la chanson de l'édition 2021.

Ecrite, composée et interprétée par le groupe de reggae souletin Xiberoots, avec la participation d'Andoni Basterrechea Urreisti, ancien chanteur du groupe des années 80 Delirium Tremens, elle a été enregistrée à Saint-Sébastien, dans les studios d'Elkar. Le clip, lui, met en scène le groupe mais aussi les équipages du Lapurdiko Arraun Taldea (LAT) et les élèves de l'ikastola Olhain de Sare. Une invitation à voguer, unir les forces comme à la rame pour aller de l'avant et faire avancer l'euskara et les ikastola.

"Boga egin dezagun denok, denok batera

Araunak indar aztindu eta, aurrera egitera

Haizeak ere badaki bidea, goazen berarekin batera

Eramango baitu begiak itxita Herri Urratsera

Boga Boga, mariñela! Joan behar degu, Senperera!"