VIDEO - Découvrez la bande-annonce de "Solex dans les près", un film bénévole 100 % mayennais

Isabel et Dominique Rocher, auteurs et réalisateurs du film "Solex dans les près", viennent de mettre en ligne une première bande-annonce de ce road-movie burlesque joué par des comédiens mayennais assistés de techniciens mayennais et entièrement tourné dans le département.

"En dépit des nombreux retards pris en raison de la pandémie actuellement en cours, notre film « Solex dans les prés » est, désormais, totalement achevé et prêt à rencontrer son public dans les salles obscures de la Mayenne, du moins lorsque celles-ci auront pu reprendre une programmation normale" annoncent, dans un communiqué, Isabel et Dominique Rocher, les auteurs, réalisateurs et producteurs du film avec des acteurs mayennais, des techniciens mayennais, un financement mayennais et le département de la Mayenne pour décor.

►►Découvrez la première bande annonce du film 100 % mayennais.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

►►L'histoire de "Solex dans les près"

Kharis et Brindelune, deux demi-sœurs ennemies, membres de la même agence de détectives privés parisienne, se lancent, à bord d’un antique side-car, dans un road-movie à travers la Mayenne. L’une vient d’être virée du RAID suite à une bavure, l’autre, gaffeuse invétérée, semble dotée de supers pouvoirs mal contrôlés. Au cours de cette picaresque odyssée frisant souvent le burlesque, Kharis et Brindelune vont croiser deux amateurs de solex absorbés dans une improbable quête digne des Chevaliers de la Table Ronde ainsi qu’une extravagante jeune femme autour de laquelle plane une indicible menace.