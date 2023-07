VIDÉO - Découvrez la nouvelle Gare du Sud avant son ouverture à Nice

La malédiction de la Gare du Sud va peut-être prendre fin ce lundi. Coupée dans son (petit) élan par le Covid, fermée pendant plus d'un an, l'ouverture de cette halle gourmande dans le quartier Libération à Nice avait encore été repoussée la semaine dernière en raison d'une panne de moteur de chambre froide . Mais cette fois, c'est la bonne ! La Gare du Sud ouvre ses portes ce lundi avec une nouvelle formule portée par le groupe Iera, qui dirige ce nouveau projet tourné vers les produits méditerranéens.

Un côté pour les produits froids (mezze, tapas, salades...), un côté pour les produits chauds (grillades, burgers...) pour trouver des spécialités turques, libanaises, espagnoles ou grecques. Des plats à commander sur des bornes disposées aux quatre coins de la Gare du Sud et à récupérer ensuite directement au stand concerné. Tout est fait maison, nous assure-t-on : les pains pita, les pains à burgers sont fabriqués sur place.

Les prix démarrent à cinq euros

Pour profiter de ces plats dont les prix démarrent à cinq euros, il est possible de s'installer en bas autour du bar central sur les tables et chaises à disposition ou de monter à l'étage dans des alcôves qui offrent un peu plus d'intimité et de fraîcheur grâce à la climatisation installée à l'étage. Pour le rez-de-chaussée, il faut se contenter des brumisateurs et des ventilateurs qui ne font pas complètement oublier la canicule à l'heure du déjeuner. Mais le gérant nous assure qu'à partir de lundi, la température sera encore abaissée.

Le bar central est toujours là au milieu de la Gare du Sud © Radio France - Maxime Bacquié

Des tables et des chaises disposées au centre de la halle permettent de profiter des plats récupérés aux stands sur les côtés. © Radio France - Maxime Bacquié

Et pour ceux qui préfèrent le principe plus classique d'être servi à table, un restaurant méditerranéen se cache au fond de la halle. Là aussi, la déco a été soignée dans la petite salle réservée.

Au fond, on trouve aussi l'école de cuisine, ouverte sur la halle. C'est là que seront formés les cuisiniers amenés à travailler ensuite aux différents stands de la Gare du Sud. Le groupe Iéra emploie à ce jour 200 personnes dans la halle, mais ce chiffre va grimper à mesure que le lieu va trouver son public.

La halle ouverte de 8h à 23h tous les jours

Pour cela, les prix doivent rester accessible pour être attractifs pour les Niçois avant tout. C'est l'objectif affiché par le maire, Christian Estrosi, ce jeudi lors de l'inauguration. Cette halle doit être le trait d'union entre les beaux quartiers de Borriglione et du Carré d'Or.

La halle sera ouverte de 8h à 23h tous les jours de la semaine et pourra accueillir jusqu'à 700 personnes environ. Des concerts et de nombreux événements vont aussi animer la halle dans les prochains mois.

Pour commander les plats ça se déroule sur des bornes numériques installées aux quatre coins de la halle © Radio France - Maxime Bacquié