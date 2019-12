VIDÉO : Découvrez la panoplie pour être un bon Père Noël

Comme tous les ans, le Père Noël est en avance, pour rencontrer les enfants et s'assurer qu'ils ont été sages, dans les fêtes de village et les centre commerciaux. Il se fait aider par Marcel, qui revêt le costume, dans sa caserne de pompier, les écoles et au magasin Truffaut de Quimper.