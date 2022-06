VIDEO - Découvrez la programmation de la 24e édition du festival Darc au pays

Après deux annulations en 2020 et 2021 à cause de l'épidémie de Covid, le festival Darc au pays fait également son retour dans le département de l'Indre. Huit communes ont été sélectionnées pour cette 22eme édition : Tendu, Saint-Août, Diou, Etrechet, Aigurande, Lye, Roussines et Villedieu-sur-Indre. Et quatre groupes ont été choisis : Sacha, Bekar, Que Tengo et Brazakuja.

Les soirées débuteront à chaque fois à 18h30. Et les concerts seront évidemment gratuits, dans une logique de rendre la culture accessible au plus grand nombre.

