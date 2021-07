VIDEO - Découvrez la vraie histoire du traditionnel coup de canon à Nice

Le si célèbre canon et son traditionnel tir à midi

Il fait partie de la vie des Niçois. Le traditionnel bruit, tous les jours à midi, du coup de canon... qui peut surprendre d'ailleurs quand on n'est pas habitué. Mais derrière ce rendez-vous quotidien incontournable, se cache une histoire, celle d'un homme.

Depuis l'année dernier, des comédiens proposent ainsi de la faire découvrir au public durant l'été. Chaque dimanche à 11h45, sur la colline du château, ils jouent une courte pièce de théâtre, avant le tant attendu coup de canon à midi.

Frédéric Rey, le co-auteur de la pièce, à gauche © Radio France - Luc Chemla

Le co-auteur Frédéric Rey veut notamment mettre fin aux rumeurs sur cette histoire. "Les gens disent qu'il était Ecossais et que le canon était tiré afin de permettre à sa femme de le prévenir que le repas était prêt. C'est totalement faux puisque déjà il était Anglais et puis, lui et sa femme étaient nobles donc en aucun cas elle ne préparait le repas.

Un noble anglais obsédé par le temps

D'après le comédien, "Sir Coventry était en réalité obsédé par le temps. Il collectionnait les montres et horloges. Il voulait que tous les Niçois aient la même heure au même moment car à partir d'une certaine heure, vers 11h30, c'était le chaos, les horloges retentissaient les unes après les autres à des horaires différents. Sir Coventry s'est en revanche bien inspiré d'une tradition écossaise et a mis en place le coup de canon pour donner l'heure aux Niçois."

La star du jour, le canon © Radio France - G

La vraie origine dévoilée, place au clou du spectacle. Un moment toujours fort pour le public, notamment les plus petits. Chaque dimanche midi d'été, le tir est réalisé grâce à un vrai canon, comme à l'époque. En oubliant le boulet bien sûr.

Une véritable expérience, peu courante, car en dehors des dimanches d'été, le tir est désormais réalisé depuis le poste de police du château, grâce à une bombe d'artifice. Il est donc rare de nos jours de pouvoir assister à un vrai tir de canon.

Les représentations ont eu lieu jusqu'au 3 octobre. Ce même spectacle en anglais est en cours de réflexion, pour l'an prochain, d'après les comédiens.