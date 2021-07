VIDÉO - Découvrez la vue du donjon du manoir de la Salle qui ouvre au public en Périgord noir

Le donjon du manoir de la Salle, à Saint-Léon-sur-Vézère en Dordogne, a ouvert dimanche au public après avoir été racheté et rénové par Jean-Max Touron. France Bleu Périgord vous fait visiter en compagnie de la guide Marie Calonne.

Depuis dimanche, on peut visiter le donjon et le manoir de la Salle, à Saint-Léon-sur-Vézère en Dordogne. L'exploitant de sites touristiques Jean-Max Touron l'a racheté fin 2020, et rénové en quelques mois pour l'ouvrir au public. La vue du donjon est sans doute l'un des plus impressionnants moments de la visite, avec les explications de la guide Marie Calonne.

Ouvert du lundi au dimanche, de 10 heures à 20 heures. Le tarif adulte est à 6,50€ la première semaine, 8€ ensuite, et 4,50€ pour les enfants jusqu'à 13 ans. Page facebook du manoir.