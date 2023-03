VIDÉO - Découvrez le clip publicitaire diffusé à la télévision pour attirer les touristes en Dordogne

Dès ce lundi 27 mars 2023 et pour deux semaines, la Dordogne fait sa publicité sur France 2 et France 5 dans un clip de 30 secondes.

Les châteaux, rivières, grottes, mais aussi la nature, lé vélo ou encore le foie gras du Périgord passent à la télévision dès ce lundi. La Dordogne fait sa promotion pendant deux semaines sur France 2 et France 5 avec un spot publicitaire pour attirer les touristes.

Le clip est pensé par le comité départemental du tourisme du Département, le comité régional du tourisme de Nouvelle-Aquitaine et les Gîtes de France Dordogne-Périgord. Il est réalisé par deux sociétés périgourdines : Déclic et Décolle pour la photo et la vidéo et Fullshot pour le montage.

Entre paysages et activités

Jocelyn de Lagasnerie, à l'origine des images tournées au drone depuis trois ans, apprécie particulièrement la photo de la soirée blanche des jardins d'Eyrignac, "une ambiance magique", décrit-il. Le but explique le professionnel "est d'arriver à une belle alchimie entre du patrimoine, du festif, de la gastronomie et faire un joli mélange, comme une recette."

Diffusé après le journal télévisé du soir sur France 2 et à 19 heures 46 et 20 heures 35 sur France 5, le spot de 30 secondes, avec en fond sonore une musique "dance" représente un investissement de 90 000 euros.