VIDÉO - Découvrez le nouveau clip "Courage" de Céline Dion

Vous entendez ses nouveaux titres depuis quelques semaines sur France Bleu, Céline Dion dévoile son nouveau clip sur internet : celui de "Courage". Courage, c'est aussi le nom du douzième album studio de la star, attendu pour le 15 novembre, le premier album en anglais depuis six ans.

Un hymne à la résilience

Le clip minimaliste et émouvant, en noir et blanc, débute par un message de Céline Dion :

Nous avons tous besoin de courage afin de faire face à nos démons et nous élever. Ce n’est qu’à ce moment-là que l’on peut vraiment commencer à vivre.

S'en suit alors une séquence sobre, en noir et blanc, dirigé par Se Oh. Céline Dion est seule face à la caméra, comme face à la vie qui ne l'a pas épargnée : "Cause it’s not easy When you’re not with me This world of madness Goes faster now" (Parce que ce n'est pas facile, quand tu n'es pas avec moi. Ce monde fou va plus vite désormais). Dans une interview exclusive pour France Bleu, la chanteuse s'était livrée sur les ambitions de cet album, "intimiste".

VIDÉO - Le clip de "Courage" le nouveau titre de Céline Dion