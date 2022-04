VIDÉO - Découvrez le nouveau clip de Bigflo et Oli en partie tourné à Toulouse

Après plus d'un an d'absence, les rappeurs toulousains Bigflo et Oli sont de retour. Ils dévoilent ce mardi le clip de leur nouveau titre "Sacré bordel" tourné en partie place du Capitole à Toulouse (Haute-Garonne).

Les fans n'en pouvaient plus d'attendre. Ce mardi 5 avril 2022, après plus d'un an d'absence, les rappeurs toulousains Bigflo et Oli dévoilent sur les réseaux sociaux leur nouveau clip tourné à Toulouse, à Peyragues, Lauzerte (Tarn-et-Garonne) mais aussi place de la République à Paris. Leur tournage avait fait sensation place du Capitole le 22 mars dernier. Ils étaient, au plus près de leurs fans, isolés dans un cube en verre sur la place emblématique toulousaine.

Le clip a été dévoilé à midi pile ce mardi sur leur page YouTube, commentée frénétiquement par les fans depuis le matin. Une vidéo accompagnée d'un message signé par les artistes abordant le sujet, assez politique : "on voulait revenir avec un chanson forte de sens et importante pour nous plutôt qu’avec une chanson légère et plus « attendu ». on espère ne pas s’être trompé".

Et bientôt, leur festival

Reporté à cause de la crise sanitaire, le Rose festival de Bigflo et Oli doit se tenir le 2 et 3 septembre 2022. IAM, Polo & Pan et Damso sont attendus au Domaine d'Ariane, à Mondonville. Toute la programmation n'a pas encore été dévoilée.