VIDÉO - Découvrez le nouveau Fouquet's, "maison parisienne" qui rouvre après six mois de travaux

Le Fouquet’s rouvre ce samedi, après six mois de travaux dans l’iconique hôtel des Champs-Élysées. Un lifting haut de gamme pour rafraîchir et renforcer l'esprit typiquement parisien de cet établissement 5 étoiles.

"Quoi de plus parisien que le Fouquet's ?", lance le directeur marketing du prestigieux hôtel, résumant ainsi la carte jouée par la direction avec cette rénovation. Le Fouquet's, situé sur les Champs-Élysées, rouve ce samedi après six mois de travaux dans les 81 chambres. La brasserie quant à elle sera de nouveau accessible le 10 juillet.

Du cuir de galuchat autour du mini-bar

Que trouve-t-on dans un hôtel où le tarif le plus bas est de 730 euros la nuit ? Ici, une "Junior suite" mesure 50 m², avec un lit King size de 2,10m de longueur et 2,40m de largeur... Oui, plus large que long. Le mini-bar et la machine à café sont cachées dans une fausse malle, recouverte de cuir de galuchat, un cuir rare de poisson cartilagineux comme la raie ou le requin. Douche ou bain, pas besoin de choisir, mais si vous optez pour le bain vous pourrez en même temps regarder la télé sur un écran plasma.

"Confiants pour l'été"

Ce Fouquet's, propriété du groupe Barrière, a voulu mettre tous les atouts de son côté pour affronter la concurrence de plus en plus rude des hôtels de luxe parisiens, nombreux à avoir ouvert leurs portes ces dernières années. "Les réservations sont ouvertes depuis un moment, et dès samedi nous avons des clients qui arrivent. Grâce à notre situation emblématique, et à notre offre de véritable maison parisienne en plein cœur de Paris, je pense que nous pouvons plaire à tous les styles de clients. Nous sommes confiants", assure la directrice générale Géraldine Dobey.

Et parmi les traditions auxquelles tient tant la direction du Fouquet's, deux approchent à grand pas : son brunch du 14 juillet (compter environ 90 euros), et l'arrivée du Tour de France pour des invités triés sur le volet, qui s'admirera cette année depuis une salle refaite à neuf.