VIDÉO - Découvrez le nouveau trimaran géant d'Armel Le Cléac'h, de passage à Port-Vendres

Le Maxi Banque Populaire XI, nouveau trimaran géant du skipper Armel Le Cléac'h, a passé trois jours dans le port de Port-Vendres. Découvrez en photos et vidéo cette véritable Formule 1 des mers.

Le bateau de 32m de long et 23m de large est capable d'atteindre les 45 noeuds, soit plus de 80 km/h.

Après deux ans de construction et avant de se lancer dans la chasse aux records sur les mers du monde, le Maxi Banque Populaire XI, nouveau trimaran géant du skipper Armel Le Cléac'h, a fait étape à Port-Vendres du 20 au 23 juin. Ce bateau de 32 mètres de long, 23 mètres de large et au mât de près de 40 mètres, est un véritable bijou de technologie, capable d'atteindre les 45 noeuds, soit plus de 80 km/h.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Le Maxi Banque Populaire XI sera aligné pour la première fois dans une transat en novembre prochain, lors de la transat Jacques Vabre. Le grand objectif d'Armel Le Cléac'h est surtout la Route du Rhum, en 2022.

Le Maxi Banque Populaire XI lors de son arrivée à Port-Vendres le 20 juin. - @J.Lecaudey / BPCE