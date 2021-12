VIDEO : découvrez le programme de l'édition 2022 du festival Voix de Femmes à Maury

Les 17 et 18 juin 2022, vous pourrez de nouveau assister au festival Voix de Femmes à Maury (Pyrénées-Orientales). Deux jours de concerts avec une programmation, comme toujours, 100% féminine avec en-tête d'affiche Hollysiz et Louane.

Le festival associatif et indépendant V2F, alias Voix de Femmes, dévoile la programmation pour son édition 2022 à Maury ce mercredi 15 décembre. Pour ces deux jours de concerts dans la commune des Pyrénées-Orientales, la programmation est encore une fois très variée pour plaire à un large public. Un retour en force après deux ans d'annulation à cause de la crise sanitaire.

V2F is Back !

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le festival Voix de Femmes a déjà accueilli de très belles affiches sur scène les années précédentes avec Zazie, Clara Luciani, Lo, Ayo, Yaël Naim Iram.... Et après deux années de festival annulé à cause du Covid, les amoureux et amoureuses de musique ne seront pas déçus cette année.