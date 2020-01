Alexandre Astier a révélé les premières images du film Kaamelott, tourné au château de Murol (Puy-de-Dôme) et aux Estables (Haute-Loire) l'an dernier. Le réalisateur a aussi donné la date de sortie : le 29 juillet 2020, soit deux mois avant la date prévue.

VIDÉO - Découvrez les premières images du film Kaamelott, tourné en partie à Murol et en Haute-Loire

Murol, France

"La patience est un plat qui se prépare à l'avance..." C'est avec ces termes qu'Alexandre Astier, l'un des créateurs de "Kaamelott" a annoncé ce mercredi la date du premier opus de la version cinéma. Et voilà une bonne nouvelle qui ravira les nombreux fans de la série : le film sortira "deux mois et demi plus tôt que prévu", soit le 29 juillet.

Murol théâtre de nombreuses scènes du film

Le réalisateur en a profité pour dévoiler sur Twitter le premier "teaser" de la saga. Et que voit-on dans le teaser ? Le château de Murol, car le film a été tourné en partie dans ce haut-lieu du patrimoine auvergnat, en mars 2019. Un tournage néanmoins dans le plus grand secret. À l'époque, ni la direction du château, ni même les acteurs ou équipes du film n'avait communiqué.

à lire aussi Tournage de Kaamelott : la ville de Murol voit affluer de nombreux fans

Cependant, on peut imaginer qu'une sortie du film deux mois plus tôt va faire du bien au château. En plein mois de juillet, ce sera effectivement la pleine saison.

Un film très attendu

Le tournage s'est ensuite délocalisé vers la Haute-Loire et la commune des Estables. La série culte a rencontré un grand succès sur M6 de 2005 à 2009... La preuve : deux heures après diffusion, le message d'Alexandre Astier a été retweeté près de 23.000 fois et engrangé déjà plus de 46.000 "likes".