VIDÉO - Découvrez notre sélection pour la Fête des Lumières 2017 à Lyon

La Fête des Lumières se déroule les 7, 8, 9 et 10 décembre 2017 à Lyon. Quarante-six installations lumineuses sont concentrées sur un petit périmètre, de la Presqu'île au Vieux Lyon. Pour en prendre plein des yeux, des rives du Rhône à Bellecour, des Terreaux aux Cordeliers, suivez-nous !

La Fête des Lumières se tient durant quatre jours à Lyon, du 7 au 10 décembre. Dans les rues, les places, les bâtiments officiels, parcs et musées, sur les façades et statues, les couleurs projetées vous feront découvrir Lyon comme vous ne l'avez jamais vu. La manifestation existe depuis 1852 et rassemble cette année quarante-six installations lumineuses.

Rendez-vous de 20 heures à minuit les 7, 8 et 9 décembre, et de 19 heures à 23 heures le dimanche 10 décembre. Comme l'an passé, les installations sont concentrées dans un périmètre restreint, de la Presqu'île au Vieux Lyon, de Bellecour à Croix-Rousse avec plus de 1500 personnes déployer pour sécuriser la manifestation.

Découvrez la sélection France Bleu

Place Bellecour

La place a été couverte d'une végétation lumineuse, un grand jardin à la française autour de la statue de Louis XIV.

Gare Saint-Paul

L'édifice vous entraîne auprès d'Ulysse, grâce à "L’Odyssée" d’Homère. Vous cotoierez des sirènes ou le Cyclope. On est loin du classique et beaucoup plus proches des visions urbaines, le hip hop, le street art et les jeux vidéos.

Cathédrale Saint-Jean

La façade de la cathédrale du Vieux-Lyon va se décomposer en petits morceaux colorés, se construire et se déconstruire. Un passage obligé si vous déambulez chaque année lors de la Fête des lumières.

Place de la République

Des oiseaux, des cerfs-volants, des chouettes, un nid, des œufs, des lentilles d'eau. Voilà le décor qui s'anime autour de vous Place de la République. Un brin bucolique, vous serez comme en forêt.

Rue de la République

La rue va se parer de spirales et serpentins lumineux, de poteaux flashy, de troncs d’arbres, de branches branches.

Colline de Fourvière

Le cycle de la lumière, du coucher du soleil chatoyant au lever éblouissant. La colline lyonnaise va célébrer le soleil, ses rayons, ses particules, ses aurores boréales. A voir au bord de l'eau.

Place Sathonay

Arachnophobes, passez votre chemin. Les araignées tissent leur toile place Sathonay. Elles chassent, elles dansent. Passage obligé cette année.

Place des Terreaux

La place des Terreaux devient un véritable cinéma de plein air sur les façades du Musée des Beaux-Arts et de l’Hôtel de Ville. Lyon, la ville de naissance du cinéma, célèbre les premiers films muets, les comédies musicales, les westerns, la science-fiction. N'oubliez pas les pop corns !

Hôtel-Dieu

La façade de l’Hôtel-Dieu désormais rénovée, n'a plus d’échafaudages. L'occasion de la redécouvrir grâce à des tableaux retraçant l’histoire du bâtiment, de l'hôpital au couvent, à son avenir hotelier.

