VIDÉO - Découvrez notre sélection pour la Fête des Lumières 2018 à Lyon

La Fête des Lumières se déroule les 6, 7, 8 et 9 décembre 2018 à Lyon. Quarante-et-une installations lumineuses sont proposées dans le Vieux-Lyon, sur les quais de Saône et du Rhône, sur la Presqu'île ou à Fourvière. Pour en prendre plein des yeux, suivez-nous !

Lyon, France

La Fête des Lumières se tient durant quatre jours à Lyon, du 6 au 9 décembre. Dans les rues, les places, les bâtiments officiels, parcs et musées, sur les façades et statues, les couleurs projetées vous feront découvrir Lyon comme vous ne l'avez jamais vu. La manifestation existe depuis le 8 décembre 1852 et rassemble cette année quarante-et-une installations lumineuses.

• Rendez-vous de 19 à 23 heures jeudi et dimanche, et de 20 heures à minuit vendredi et samedi. Les installations sont concentrées dans un périmètre qui couvre Fourvière, le Vieux-Lyon, la Presqu'île, Bellecour, Cordeliers, Hôtel de Ville et les pentes de Croix-Rousse. Partout dans la ville, les éclairages publics seront parés de rouge.

• La prévisions de Météo France annoncent un temps pluvieux de jeudi à dimanche. N'oubliez donc pas votre parapluie !

• Pour vous déplacer en bus, tramways et métros, un ticket TCL est en vente à 3 euros pour vous déplacer à volonté jeudi, vendredi et dimanche. Les transports en commun seront gratuits samedi à partir dès 16 heures.

Découvrez la sélection France Bleu

Place Bellecour

Elle sera cette année un lieu incontournable, une chambre d'enfants où les Annooki vont jouer. Les personnages, qu'on a plutôt l'habitude de voir en deux dimensions, de très petite taille, vont cette fois devenir des géant. Ils vont occuper et jouer sur toute la place, avec un camion de pompier, des billes et toujours la grande roue.

Cathédrale Saint-Jean

La cathédrale du Vieux-Lyon va se couvrir de pigments, textures, images, encres et fleurs de couleurs vives. Les animations seront psychédéliques, ralenties et joueront évidemment avec les reliefs de la façades.

Gare Saint-Paul

Trois danseurs vont animer la façade de la gare. Entre les nuances vertes, violettes et orangées, les chorégraphies symboliseront la lutte entre les forces urbaines et psychologiques.

Place Sathonay

Près de 20 000 lumignons seront allumés autour de la statue d’Hippolyte Blandan. Pour démultiplier le spectacle, 150 miroirs sont placés autour pour apporter des reflets à toute la place.

Colline de Fourvière

Comme souvent, faire face à Fourvière donne lieu à un spectacle grandiose. Non seulement la basilique au sommet va se colorer, mais les façades en bord de Saône seront changeantes. Le quai Romain-Rolland va s'habiller, de façon abstraite, de quelques moments d'histoire locale.

Place Rambaud

La place va être éclairée par trois cents lanternes à énergie solaire. Elles représenteront un motif différent et seront reliés par des rubans verts électroluminescents.

Place des Terreaux

Pour chaque visiteur de la Fête des lumières, la place des Terreaux est un lieu de passage obligé. Avec une configuration réduite cette année, due à des travaux, c'est surtout la fontaine Bartholdi qui sera mise en avant. Des coulées bleues dévaleront des pentes de Croix-Rousse avec des reflets d'eau sur une grande partie de la place.

Place des Jacobins

À la façon d'une aurore boréale, une lumière verte, vive et changeante, va venir envelopper la fontaine au centre de la place. Le monument va aussi éclairer les recoins de la place à la manière d'un phare maritime.

Jardin du Musée des Beaux-Arts

C'est comme chaque année un repère de tranquillité, avec une lumière toujours douce et posée. Au cœur de la ville moderne, le jardin du musée est un petit miracle de calme et d'harmonie. Cette année, les notes d'un piano seront combinées aux éclairages chauds ou froids qui envelopperont le jardin.

Théâtre des Célestins

La façade du théâtre va arborer des couleurs vives et laisser accueillir de nouveaux détails. Ainsi, des rosaces, des bas-reliefs, des colonnes ou écussons vont bouger du parvis au toit du bâtiment.

Grand Hôtel-Dieu

Trois installations lumineuses vont investir le Grand Hôtel-Dieu, dans la cour Saint-Henri ou à côté de la place de l'Hôpital. L'installation appelée "Réflexions" va jouer notamment sur des centaines de reflets.

Place de la Bourse

Au centre de la place, trois arceaux métalliques seront habillés de fils éclairés, comme une dentelle ou une toile d'araignée. Mais là, vous ne serez ni une proie ni pris au pièges, c'est simplement un arbre à vœux.

Hôtel de ville

L'édifice sera ouvert afin de passer de la place des Terreaux à la place de la Comédie. Accompagné de musique, des dizaines de lasers colorés vont balayer la cour haute, et l'habiller tels des faisceaux et des cordes. La scénographie s'annonce spectaculaire

Place de la République

A une vingtaine de jours de Noël, un grand sapin lumineux sera installé. A la fois conceptuel, sobre, métallique et bien sûr multicolore, il sera aussi mouvant et haut de seize mètres.

Place Louis-Pradel

Comme au fond des océans, l'installation lumineuse au centre de la place vous fera penser aux créatures abyssales capables de générer de la lumière dans l'obscurité totale. La structure se veut interactive et donc changeante, en réponse aux sollicitations des visiteurs.

Place Antonin-Poncet

Vingt-huit sphères vont habiller la place. Bleues, blanches, vertes, violettes, rosées. A vous de voir si elles vous font plus penser à des pissenlits ou des boules que vous pendriez dans le sapin de Noël.

Parc de la Tête d'Or

Le parc se prête déjà quelques fois à rêver, mais là vous aurez tout pour y croire, avec des boules dorées, des oiseaux, des lutins, lucioles, échassiers, entre les bassins et les arbres.

- © Ville de Lyon / Fête des lumières

Demandez le programme !

Suivre la Fête des Lumières