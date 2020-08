VIDEO- Derniers préparatifs avant l'ouverture pour le simulateur de chute libre zér0Gravity

Pour s'envoyer en l'air en Nouvelle-Aquitaine, il faudra aller à Chasseneuil-du-Poitou à partir du 7 août. C'est là, aux portes du Futuroscope, que va ouvrir Zér0Gravity, le premier simulateur de chute libre en indoor de la région. A quelques jours de l'ouverture, place aux derniers préparatifs : " la maintenance, la fixation des supports pour les caméras qui serviront à filmer les clients en vol et l'affichage des consignes sanitaires" énumère le patron Fabrice Crouzet.

Un protocole a d'ailleurs été mis en place en plus des désormais traditionnels masque et gel hydroalcoolique : _"on va fournir des cagoules aux clients pour couvrir la bouche et le nez sous le casque et puis on a la chance pour la soufflerie que l'air se renouvelle toutes les 16 secondes_, comme un vol dure une minute, il n'y a aucun risque de respirer l'air infecté par la personne précédente".

Et les derniers réglages concernent aussi et surtout les moniteurs :

_"C'est important parce qu'on est un peu rouillés après plusieurs mois sans voler,_confie Domitille Kinger, monitrice, associée et championne du monde de saut en parachute, pour revoir les procédures de sécurité par exemple." Dix jours avant l'ouverture, 600 personnes avaient déjà réservé un baptême. Fabrice Crouzet mise sur 20 à 30 000 vols par an.