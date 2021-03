VIDÉO - Des artistes mayennais vont occuper le théâtre de Laval jour et nuit

Dans plus de 60 villes françaises, des théâtres ont été investis par ceux qui les font vivre. Le théâtre de Laval entre dans la danse. Ce mercredi après-midi, près de 70 comédiens, marionnettistes, danseurs ou encore musiciens ont ouvert les portes de l'établissement. Une opération d'occupation continue, jour et nuit, jusqu'à ce que le gouvernement annonce une date de réouverture des lieux culturels.

Un peu avant 15h, une banderole "occupé", blanche et rouge, a été étendue sur la façade du théâtre, puis une seconde avec l'inscription "réouverture" en caractère majuscule. Avant une prise de parole de plusieurs comédiens mayennais, certains se sont symboliquement allongés sur le parvis du théâtre, pour dénoncer l'arrêt de certains secteurs culturels en France.

Sacs de couchage, espace cuisine, planning de roulement entre les occupants, l'objectif est d'associer n'importe quel citoyen qui voudrait participer à cette opération. Une page Facebook sera bientôt créer. L'idée est aussi de proposer des débats pour réfléchir au fonctionnement de la culture après la crise de la Covid-19. Il y aura aussi des spectacles ou des concerts.

"On ne comprend pas pourquoi par exemple les lieux de cultes sont ouverts au public, pourquoi les trains sont bondés, pourquoi les grandes surfaces le sont aussi ?" s'interroge Maxime, un comédien du département. "Roselyne Bachelot nous a répondu en expliquant qu'après un spectacle les gens ont tendance à rester pour discuter et boire un verre. Mais nous sommes des gens responsables et on veut le prouver" continue ce professionnel du spectacle vivant.

Situation critique pour certains comédiens

Au rayon des revendications des intermittents du spectacle : la prolongation de l'année blanche après le 31 août 2021, c'est à dire une prolongation de leur droit avec Pole Emploi. Les intermittents du spectacle concernés par ce dispositif sont ceux qui justifient d’une date anniversaire ou d’une fin de droits aux allocations qui se situe entre le 1er mars 2020 et le 30 août 2021.

"Nous avons eu André Malraux comme ministre de la Culture, il était Prix Goncourt. Aujourd'hui nous avons Roselyne Bachelot qui a été animatrice aux Grosses Têtes ... voilà où nous en sommes" - Maxime, un comédien mayennais

Pour autant, la réouverture des lieux culturels, qui sera forcément annoncée ne résoudra pas tout prévient Lucie Raimbault. Elle dirige l'Anima Compagnie dans le quartier Saint-Nicolas. D'après elle, le spectacle vivant va souffrir pour les deux ou trois prochaines années. "Depuis mars 2020, les reports se font indéfiniment. Donc les représentations n'ont pas lieu, les créations que nous avons ne sortent pas non plus, donc il y a un effet entonnoir. Je pense par exemple aux jeunes compagnies : quelle poisse ? Comment vont-elles faire pour démarrer ? Ce sera un véritable parcours du combattant" explique Lucie Raimbault.