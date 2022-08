VIDÉO - Des baptêmes de l'air en ULM proposés à La Bazouge-de-Chéméré

Pour poursuivre sa série d'été, France Bleu Mayenne monte à bord d'un ULM, un ultra léger motorisé à La Bazouge-de-Chéméré.

Le pilote de notre appareil jaune et gris, c'est Sylvain Leguédé, plus de 30 ans d'expérience en ULM à La Bazouge-de-Chéméré. Une fois bien installé, attaché, le casque sur la tête, c'est parti et c'est le décollage qui procure le plus de sensation.

Un vol en ULM à La Bazouge-de-Chéméré Copier

Pendant une vingtaine de minutes, le paysage défile avec de nombreux châteaux, des moulins, Saulges, Sainte-Suzanne et les champs. Tout cela à 500 mètres de hauteur et 120 km/h en vitesse de croisière. Si vous êtes paré au décollage, comptez 50 € pour 15 minutes de vol, 86 € pour une demi-heure et 165 € pour une heure. La meilleure période pour un baptême, c'est le printemps et le mois de septembre.