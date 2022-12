VIDÉO - Des centaines de Playmobils envahissent le château de Castelnaud en Dordogne

Ils sont sûrement présents au pied de nombreux sapins mais au château de Castelnaud, en Dordogne, ils sont beaucoup plus nombreux : les petits personnages en plastique Playmobil. Des centaines d'entre eux, issus d'une collection privée, ont investi le château du Sarladais, et ce jusqu'au 5 mars 2023. Après une première exposition l'année dernière, les chevaliers, reines ou encore jardiniers et ouvriers forment en cette fin 2022 quatre moments phares de la vie au Moyen-Âge.

Abel, 7 ans, nous fait la visite. "La construction du château : on voit les personnages qui construisent, débute-t-il. Là-bas aussi il y en a, pour le jardin. Et là, je pense que c'est le village." Mention spéciale pour les 'artisans bâtisseurs' selon Abel, "parce qu'il n'y a pas que des Playmobils, il y a aussi des cailloux, du sable pour faire semblant qu'ils étaient en train de construire le château".

"Avec des yeux d'enfant"

Impossible pour Abel de compter le nombre précis de personnages dans le village par contre. "Il y en a trop. En plus, il y en a de cachés dans les maisons donc je ne risque pas de tous les trouver", explique le petit garçon. La maman Hélène estime que l'exposition est un "très bel agencement des situations de vie autour du Moyen-Âge". "Je regarde avec des yeux d'enfant", poursuit-elle.

"C'est l'âme d'enfant qui revient", approuve le papa Michaël. "Ca me fait rêver, annonce de son côté une autre maman, Camille. Ce sont les Playmobils de ma génération ceux-là. J'avais des petits bouts [de ce château]. C'est juste ce que nous aurions rêvé d'avoir enfant."

"Magique" peu importe l'âge

Même papi Jean-Luc est charmé : "Je suis ouvert à tous ces personnages en action, surtout dans ce cadre-là. C'est magnifique. C'était une bonne idée d'allier les deux." "Les enfants aiment le château et ils aiment les Playmobils alors c'était l'occasion, explique le grand-père de Timmy et Ava. Pour moi aussi, comme pour tous les anciens, c'est magique un peu. Ça parle bien."

Abel, son petit frère et ses parents arrivent, de leur côté, à la fin de la visite. Le petit Lucien, 4 ans, crie : "Ca, c'est une très très très grande épée." "Et là, il y a des armures, des haches et même des boucliers", complète alors Abel. Lucien a fait définitivement changer son grand-frère d'avis : c'est bien le dernier diorama, sur la transformation du métal en armes, que préfère désormais Abel.

Ouvert pour Noël

L'exposition Playmobil est ouverte au château de Castelnaud de 10h à 17h tous les jours, y compris le 25 décembre. Tradition du site depuis son ouverture au public en 1985 de ne pas fermer au public le jour de Noël. La collection est comprise dans le prix d'entrée au château. Elle s'élève à 10,90 € pour les adultes, 5,50 € pour les enfants et elle est gratuit pour les moins de 10 ans.