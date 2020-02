VIDÉO - Des Dijonnais créent eux-mêmes un jeu vidéo pendant 48 heures

Dijon, France

Ils ont entre 16 et 35 ans et ils ont une passion commune : les jeux vidéo. Une dizaine de développeurs, graphistes, codeurs ou encore musiciens dijonnais allient leurs forces depuis vendredi soir pour créer entièrement un jeu vidéo.

Ils ont 48 heures devant eux à la médiathèque Champollion de Dijon. Le nom de l’événement qui se passe dans le monde entier en simultané : une Game Jam.

En tout à Dijon quatre équipes réalisent chacune un jeu. Sébastien fait partie d'une équipe qui réalise un jeu vidéo sur l'univers de la science fiction. Et chaque membre a un rôle bien défini.

Lui doit s'occuper de la musique du jeu : "J'ai un logiciel multi-pistes avec des instruments virtuels, qui permettent de composer, avec un petit clavier adapté. On fait des tests, jusqu'à ce qu'on ait une mélodie qui convienne, et qu'on pourra intégrer dans le jeu.", explique-t-il.

Conduire un vaisseau spatial

Tout aussi important pour créer un jeu vidéo, la 3D. C'est Émilien qui se charge de ce domaine : "Mon collègue graphiste a dessiné des personnages, et moi je suis censé les modéliser en trois dimensions. Comme ça sur le jeu quand les personnages se déplacent on peut les voir de dos, de face, de différents points de vue."

La 3D, la musique, et puis le codage. Une partie très technique mais essentielle qui permet au final aux personnages de bouger, et au jeu de fonctionner. Dans le jeu de Sébastien et Emilien, il va être possible de conduire un vaisseau spatial. Sans le codage, rien ne pourrait fonctionner.

Si vous voulez tester les jeux vidéo réalisés pendant ce marathon par les Dijonnais et les centaines d'autres participants à travers le monde, rendez-vous à partir de 15 heures ce dimanche sur le site globalgamejam. C'est bien sûr gratuit.