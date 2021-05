Ce samedi, dimanche et lundi, les concerts de trois DJ enregistrés sur les toits du Castillet, des Galeries Lafayette et du Palais des Congrès seront diffusés sur les réseaux sociaux. Les shows ont été enregistrés un mois avant, en avril.

Le toit du Castillet balayé par de la tramontane et du soleil, avec en fond le Canigou qui se dessine : le décor ne pouvait pas être plus catalan. "C’est un honneur d’être le premier DJ à mixer ici" sourit Will Bvck. "Ce sera difficile de réussir à se concentrer dans un lieu pareil." De son vrai nom William Rancher, c’est lui qui a initié ce projet un peu fou, via sa société Gotham Productions. "On s’est dit que ça manquait vraiment d'animation…" soupire le DJ.

Des concerts presque "en secret"

Au moment de l’enregistrement, nous sommes le 23 avril, et le calendrier du déconfinement est encore inconnu. "Nous avons proposé ce projet à la mairie de Perpignan, histoire d’emmener la fête directement chez les gens."

Les concerts se déroulent sans public. Pourquoi les avoir enregistré autant en avance ? "Nous voulions profiter d’une très bonne météo ce week-end d’avril. Et nous avons fait ça un peu ‘en secret’, pour éviter des rassemblements avec trop de personnes."

Les shows ont été filmés notamment avec des drones. Quelques images sont déjà disponibles dans la vidéo ci-dessus. Les représentations seront diffusées, entre autres, sur la page Facebook de France Bleu Roussillon.

Le programme