VIDEO - Des huiles essentielles de citron, géranium et menthe pour nettoyer le palais des Papes à Avignon

Des huiles essentielles de citron, géranium et menthe sont pulvérisées pour nettoyer 3.500 m² de façade du palais des Papes d'Avignon. La technique respecte l'environnement et la pierre du palais. D'autres bâtiments pourraient être nettoyés avec ces huiles.

Sur le Palais des Papes d'Avignon (Vaucluse), prés de la moitié de la façade à déjà été traitée en quelques jours avec des huiles essentielles pour nettoyer la pierre. La technique vient du Vatican. Elle permet d'enlever les salissures du bâtiment et d'éviter les pollutions. Au total, il faudra prés d'une tonne d'huiles essentielles de citron, de géranium et de menthe pour nettoyer 3.500 m². 40% du chantier a déjà été nettoyé avec ces huiles essentielles. Il faudra ensuite remplacer les pierres les plus abîmées, notamment celles qui s'effritent à l'angle de la Tour de la Campane.

La pierre du palais retrouve sa couleur jaune oubliée depuis des siècles

L'architecte des monuments historiques qui supervise le chantier explique qu'elle a importé d'Italie la technique des huiles essentielles pour un chantier exemplaire, respectueux de la pierre et de l'environnement, sans aucun produits chimiques.

A plusieurs dizaines de mètres du sol, l'architecte Alice Trevien passe la main sur les pierres de l'aile des Familiers : " là, on voit que nous sommes devant une partie nettoyée". Elle caresse la façade : "ici, cette pierre est propre, elle est jaune même ! C'est de la pierre de Villeneuve-les-Avignon". Le contraste est saisissant lorsqu'elle se déplace de quelques mètres (voir vidéo) . Alice Trevien montre "toutes les salissures, là. Ce sont des micro-organismes, des dépôts parfois très anciens".

Le chainage d'angle de la tour de la Campane sera nettoyé et restauré. Les pierres grises friables de Barbentane (Bouches-du-Rhône) seront remplacées par des blocs des carrière de Ménerbes (Vaucluse) ou de la région de Maremma (Italie).

Technique importée des jardins du Vatican

L'architecte a testé huit mélanges avant de choisir d'appliquer un mélange d'huiles essentielles de citron, géranium et menthe. Ce mélange biocide doit "agir pendant deux semaines avant un léger ponçage à l'eau puis un nettoyage à la vapeur d'eau à 183 degrés". Presque 6 millions d'euros sont investis pour nettoyer le palais des Papes avec cette technique importée d'Italie par l'architecte Paola Scarmuzza : "au début , les huiles essentielles de citron, géranium et menthe était utilisée pour nettoyer des statues dans le jardin du Vatican. Ce projet sur ce bâtiment remarquable est un moment de partage des connaissances scientifiques pour une restauration moins polluante, respectueuse du bâtiment et de l'environnement".

D'autres bâtiments devraient aussi être nettoyés avec ces huiles essentielles. L'agence de l'architecte en chef des monuments historiques Pierre Antoine Gatier prévoit d'utiliser ce procédé biocide sur le béton de l'église de Villemomble (Seine-Saint-Denis).