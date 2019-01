VIDÉO - Des lycéens antibois composent un clip de rap

Alpes-Maritimes, France

Tous les jours, France Bleu Azur Matin vous propose un tour d'horizon de ce qui "Agite le net" et les réseaux sociaux. Parfois de l'actualité décalée, souvent très impertinent, mais surtout l'essentiel de ce qui circule et qu'il ne faut pas rater. En ce jeudi 17 janvier trois sujets majeurs.

Un phénomène complètement viral sur les réseaux sociaux : le ten years challenge !

C'est un peu "on s'était dit rendez-vous dans 10 ans" comme le chantait Patrick Bruel. Depuis quelques jours un phénomène venu des Etats Unis propose de publier une photo de soi il y a 10 ans en 2009 et une photo aujourd'hui sous le mot clé #tenyearschallenge : le challenge des 10 ans. Cela sert à quoi ? Simplement à montrer comment on a vieilli. Toutes les stars s'y mettent jusque Line Renaud qui a publié une photo d'elle il y a 10 ans et une photo aujourd'hui.

Des lycéens antibois envisagent de candidater à l'Eurovision l'an prochain

Alors que le concours est lancé pour cette année ils comptent composer une chanson et ils annonce sur nicematin.fr cet objectif. Des lycéens qui sont un peu des experts en la matière, il y a quelques mois ils publiaient sur internet leur premier titre.

La chanson s’appelle "Todos differentes but all together" Tous différents mais tous ensemble. 1 millier de vues sur daylimotion pour cette vidéo et ils ont reçu le prix national "Tous Unis dans la Laïcité 2018 – Catégorie « lycée » -